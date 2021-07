Fique atento! Começou no dia 1º de julho, a fiscalização do exame toxicológico para condutores das categorias C, D e E, que tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida entre março e junho deste ano. Portanto, o motorista que for flagrado sem ter realizado o exame toxicológico periódico, incorrerá em infração gravíssima. A sanção para esses casos é de R$1.467,35 e suspensão do direito de dirigir por três meses.

De acordo com a nova legislação, todos os condutores das categorias C, D e E, com menos de 70 anos, devem ser submetidos a novo exame a cada período de dois anos e seis meses. As novas datas para a realização do exame toxicológico foram publicadas no dia 28 de abril, no Diário Oficial da União (DOU).

Confira a tabela com os novos prazos, ao longo do ano de 2021, de acordo com a data de validade da CNH: