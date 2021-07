Dois homens, que não tiveram suas identidades reveladas, foram soterrados durante uma obra em uma rua do bairro Bandeirantes, em Lucas do Rio Verde (a 353 quilômetros de Cuiabá). De acordo com informações da imprensa local, a dupla trabalhava na implementação da rede de esgoto na via quando parte do asfalto cedeu e caiu sobre as vítimas.



A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e com o auxílio dos funcionários da obra, que presenciaram o acidente, as duas vítimas foram retiradas com vida do local.



Nas imagens é possível ver que parte da vala tem uma profundidade de cerca de dois metros, em outras, o orifício é tão profundo que não é possível ver o fundo.