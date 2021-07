Regional 14/07/2021 08:31 Cai para 13 o número de cidades de MT com alto risco de contágio JORGE TORRES / EFE - ARQUIVO A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que 13 cidades de Mato Grosso apresentaram alto risco de contágio para a covid-19. Na última semana, o número de municípios listados pela pasta era 16, o que demonstra uma redução de casos deste tipo no estado. As cidades com alto risco são: Araguainha, Barra do Garças, Canarana, Colniza, Figueirópolis D'Oeste, Jangada, Luciara, Novo São Joaquim, Ponte Branca, Primavera do Leste, Querência, Sapezal e Vale de São Domingos. Confira as medidas de acordo com a classificação de risco: • Nível de Risco MODERADO a) implementação e/ou manutenção de todas as medidas previstas para o Nível de Risco BAIXO; b) quarentena domiciliar para pessoas acima de 60 anos e grupos de risco definidos pelas autoridades sanitárias. • Nível de Risco ALTO a) implementação e/ou manutenção de todas as medidas previstas para os Níveis de Risco BAIXO e MODERADO; b) proibição de qualquer atividade de lazer ou evento que cause aglomeração; c) proibição de atendimento presencial em órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, devendo ser disponibilizado canais de atendimento ao público não presencial; d) adoção de medidas preparatórias para a quarentena obrigatória, iniciando com incentivo à quarentena voluntária e outras medidas julgadas adequadas pela autoridade municipal para evitar a circulação e aglomeração de pessoas.

