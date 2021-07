Regional 14/07/2021 08:35 Jessica Bachega I Gazeta Digital Criança que ficou sozinha em casa incendiada deve ser entregue a familiares Foto: Divulgação Familiares de menino que sobreviveu a incêndio devem passar por audiência para averiguar se têm condições de criar a criança. O menor de 2 anos e meio se escondeu em uma geladeira para se proteger de incêndio enquanto a mãe estava ausente. Após ser achado nos escombros da casa incendiada, dentro do eletrodoméstico, a criança foi entregue ao Conselho Tutelar e submetida a exames médicos. Com boa saúde, ele foi entregue ao abrigo para menores.

Após o fogo apagado, a criança foi socorrida, a mãe ncontrada e confessou que deixou o menino sozinho para fazer programa. Ela foi presa por abandono de incapaz na sexta-feira (9) e solta no sábado (10) de forma condicional.

O menino segue no abrigo, mas agora familiares serão entrevistados para que a Justiça identifique se eles têm condições de ficar com o menino e se mão oferecem risco. Toda a reinserção familiar será acompanhada por assistentes sociais.

O caso

Na madrugada de sexta-feira a casa em que mãe e filho residiam pegou fogo. Toda a mobília foi destruída e as chamas foram apagadas pelos vizinhos, que também acharam o menino na geladeira.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para a atender a ocorrência. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica).

Voltar + Regional