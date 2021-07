Regional 14/07/2021 08:37 Dupla tentativa de homicídio é registrado em Sinop Foto: Reprodução Na noite desta terça-feira (13), dois homens, ainda não identificados, sofreram dupla tentativa de homicídio. O fato aconteceu na rua Jaraguá do Sul, no bairro Jardim Jaraguá em Sinop. Segundo informações do Tenente Assis, dois indivíduos em uma moto chegaram até a residência onde estava os homens, e efetuaram disparos de arma de fogo, qual atingiu as vítimas.

“As informações repassadas pela vítima é de que dois rapazes chegaram em uma motocicleta, eles não conseguiram informar o modelo, mas os rapazes estavam de moletom, e falaram alguma coisa de ‘corre’, e começaram a disparar contra a vítima”, disse o Tenente.

Um dos homens foi atingido de raspão, já o outro foi atingido no abdômen e teve a bala alojada. Apesar de estar consciente, a principal suspeita é de hemorragia interna, já que o mesmo não perdeu sangue.

O crime será configurado como dupla tentativa de homicídio pelas autoridades As vítimas foram encaminhadas para uma unidade hospitalar, onde passarão por todos os procedimentos necessários.

Conforme as autoridades policiais, os dois homens atingidos possuem passagem pela polícia. A dupla tentativa de homicídio será investigado.

