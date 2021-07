Regional 14/07/2021 17:57 O Território Dois corpos são encontrados com indícios de execução em zona rural de Guarantã do Norte. Foto: Reprodução Na manhã desta quarta-feira (14), dois corpos masculinos foram encontrados por populares a beira de um riacho na localidade da Linha do Morto, zona rural de Guarantã do Norte. A princípio um dos corpos apresenta uma perfuração de arma de fogo na altura da cabeça, indicando uma possível execução. O outro corpo não foi possível identificar devido ao grande avanço de estado de decomposição, indicando que os dois foram executados em dias diferentes no mesmo local. A polícia civil e a POLITEC está no local tentando identificar e quantos dias os corpos estão no local.

