Regional 15/07/2021 07:09 SINOP: Adolescente pega moto da mãe para ir até farmácia, bate em carro e morre Conforme a Polícia Militar, Kauan Natiel Ferreira Erasmo, de 14 anos, estava em alta velocidade quando atravessou a preferencial e bateu em um carro, onde estavam três pessoas. Foto: Assessoria/Politec-MT Um adolescente de 14 anos morreu nesta quarta-feira (14) após bater a moto que pilotava em um carro em Sinop, a 503 km de Cuiabá. Conforme a Polícia Militar, Kauan Natiel Ferreira Erasmo, de 14 anos, estava em alta velocidade quando atravessou a preferencial e bateu em um carro, onde estavam três pessoas. A mulher e o cunhado do motorista foram encaminhados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos leves. O adolescente, que pilotava a moto, chegou a ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos. A mãe do adolescente disse que entregou a chave da moto ao filho para que ele fosse em uma farmácia para comprar remédios para ela, que estava passando mal. O motorista do carro realizou teste de alcoolemia (bafômetro) e foi constatado que ele não havia ingerido bebida alcoólica.

