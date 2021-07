Regional 15/07/2021 10:39 Apostador de Cuiabá acerta 5 números e fatura R$ 45 mil na Mega Jogador ficou a um ponto do prêmio milionário; outras 124 apostas de MT faturaram valores menores Foto: Reprodução Um apostador de Cuiabá faturou mais de R$ 45 mil, na noite de quarta-feira (14), após acertar cinco dos seis números sorteados pela Mega-Sena. O jogador ficou a um número de faturar o prêmio milionário de R$ 64.817.227,15. Nenhum dos apostadores conseguiu acertar os seis números sorteados, que foram: 09 – 13 – 20 – 22 – 32 – 56. Desta forma, o montante está acumulado em R$ 75 milhões para o próximo concurso. O apostador cuiabano fez sua aposta em uma lotérica em canais eletrônicos na Capital. Ao todo, ele levará R$ 48.643,77 para casa. No mesmo sorteio, 124 mato-grossenses acertaram 4 números e, junto com mais de 7 mil apostadores, conseguiram faturar R$ 910. O próximo sorteio será realizado na noite de sábado (17) e o resultado deve ser divulgado no domingo (18). A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, o apostador deve marcar de 6 a 15 números.

