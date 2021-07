Regional 15/07/2021 14:55 Polícia Civil cumpre prisão de suspeito de matar companheira a marretadas em Sinop Crime ocorreu na frente dos filhos da vítima, todos menores de idade O autor de um grave crime de feminicídio ocorrido na última sexta-feira (09) em Sinop (500 km ao norte de Cuiabá) teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na quarta-feira (14.07), em ação da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Sinop (DEDMCI). O crime ocorreu na residência do casal, no bairro Montreal Park em Sinop. A vítima, Francinete Silva dos Santos, 32 anos, foi gravemente ferida com golpes de marreta e tijoladas na região da cabeça, além de ser encontrada com uma corda enrolada nos braços. Durante as agressões, a vítima teria tentado escapar, conseguindo se desvencilhar do suspeito e chegar até o portão, onde foi novamente agredida com marretadas e tijoladas na face. As agressões aconteceram em frente às duas crianças, filhos de Francinete, que presenciaram os fatos e, posteriormente, foram entregues ao Conselho Tutelar. No local, os policiais encontraram manchas de sangue por toda a casa e nos fundos da residência um buraco que estava começando a ser cavado, com largura 1,2 metros de comprimento e 0,60 metros de profundidade. No dia dos fatos, ao perceber a chegada da polícia, o suspeito foragiu do local. Com todos os elementos probatórios em relação à autoria do crime, a Polícia Civil representou pelo mandado de prisão preventiva do suspeito pelo crime de feminicídio, que foi deferido pela Justiça e cumprido nesta quarta-feira (14), pela equipe da Delegacia da Mulher de Sinop, na zona rural do município. Ele foi conduzido à DEDM de Sinop para as providências cabíveis e posteriormente colocado à disposição da Justiça.

