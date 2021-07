Regional 16/07/2021 07:18 Polícia Civil incinera 10 quilos de entorpecentes que estavam apreendidos na Delegacia de Colíder Aproximadamente 10 quilos de drogas que estavam apreendidos nos cartórios da Delegacia de Colíder foram incinerados pela Polícia Civil, na manhã de ontem quinta-feira (15.07). A destruição do entorpecente foi realizada em uma cerâmica da cidade, sendo também incinerados cerca de 100 frascos de remédios proibidos apreendidos. As drogas apreendidas em ações policiais realizadas no município e que resultaram em diversos procedimentos, entre inquéritos policiais e termos circunstanciados de ocorrência (TCO). O quatidade de entorpecente fruto de apreensões realizadas desde 2020, estava armazenados na Delegacia de Colíder e foram encaminhados para destruição após autorização judicial. O evento contou com a presença da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Sinop, do promotor de Justiça, Ítalo Chiodeli e a da delegada de Colíder, Paula Gomes Araújo. “A queima de entorpecentes realizada hoje é a fase final de um trabalho árduo e comprometido de combate ao tráfico”, disse a delegada.

