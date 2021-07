Regional 16/07/2021 08:42 JUINA NEWS Homem é baleado no rosto em Aripuanã No início da noite desta quarta-feira, dia 14, a polícia militar da cidade de Aripuanã, MT, foi acionada por populares, que informaram sobre um homem que se encontrava caído nas proximidades de uma rotatória próximo da Avenida Padre Ezequiel Ramin. De acordo com informações levantadas, ao chegar no local, a guarnição policial se deparou com a vítima Gesuel Borges De Moraes, de 46 anos de idade, caído no chão com um ferimento ocasionado por disparo de arma de fogo no rosto, sendo socorrido por sua esposa e levado ao hospital municipal da cidade, haja visto que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e demorou para comparecer no local dos fatos. Populares relataram à polícia que a vítima estava sentada em frente a um salão de cabelereiro quando um suspeito em uma motocicleta Honda Bros de cor vermelha parou a moto e efetuou dois disparos contra Gesuel e logo após fugiu sentido ao bairro Vila Operária. A PM disse que efetuou várias rondas pelo local e não logrou êxito em encontrar e prender o autor dos disparos. Os policiais foram até o hospital a fim de coletar mais informações sobre o ocorrido, porém, a vítima estava recebendo cuidados médicos e que possivelmente será transferido para a cidade de Juína. Um boletim de ocorrências foi confeccionado e a polícia civil passa a investigar o caso.

