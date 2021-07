Regional 16/07/2021 09:30 So Noticias Apostadores de Lucas do Rio Verde e mais duas cidades ganham prêmios na Loteria Federal s apostas feitas em Lucas do Rio Verde, Barra do Garças e Conquista D’Oeste ganharam, ontem à noite, na Lotofácil mais de R$ 4,5 mil. Eles acertaram 14 dos 15 números (01, 02, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 23 e 24) sorteados, no Espaço Loterias, em São Paulo. O prêmio principal saiu para apostas realizadas em Teresina (PI) e São José dos Campos (SP). Cada uma ganhou mais de R$ 605,7 mil. Também teve prêmios menores para apostas que acertaram 12 e 11 números. Conforme Só Notícias já informou, na última quarta-feira, um apostador de Cuiabá fez uma aposta simples, com seis dezenas, por meio de canal eletrônico e pelos cinco acertos receberá R$ 48,6 mil na Mega-Sena.

