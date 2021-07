Regional 17/07/2021 05:36 G1MT Menina de 6 anos com deficiência visual é encontrada com sinais de violência e mãe é presa O padastro, suspeito do crime, fugiu do local após a chegada da polícia. A criança foi encontrada sentada no vaso com febre e diversos ferimentos pelo corpo. Foto: Reprodução Uma menina de 6 anos, com deficiência visual, foi resgatada por policiais militares com sinais de violência na casa onde mora com a família em Sorriso, no norte do estado, nesta sexta-feira (16). A mãe foi presa tentando esconder a criança. Já o padastro, suspeito do crime, fugiu do local após a chegada da polícia. O delegado Marcio Portela contou que recebeu várias denúncias de agressão contra uma criança. Em seguida, ele mandou uma equipe até o endereço informado pelas testemunhas, no entanto, o padastro da vítima não permitiu a entrada dos militares na casa. “O sargento responsável pela guarnição entrou para ver o que estava acontecendo. Nesse momento, o padastro fugiu para uma área de mata. Já a mãe trancou a porta do banheiro para tentar esconder a criança”, contou. Diante da situação, os policiais abriram a porta e encontraram a menina sentada no vaso com diversos ferimentos pelo corpo. “Estava de cabeça baixa, com sangramento nas mãos e lesões pelo corpo”, disse o delegado. O Conselho Tutelar foi acionado e encaminhou a criança ao hospital. Os médicos afirmaram que ela estava com febre acima de 39 graus e tinha sinais de desnutrição. Criança com sinais de violência foi encaminhada ao hospital — Foto: Reprodução O Conselho disse que tinha recebido outras denúncias de violência contra a criança, mas nunca conseguiram localizá-la. “Essa criança já estava sendo escondida. Ela tinha muitas lesões. Algumas, aparentemente, recentes e outras mais antigas”, informou. A mãe foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos. O padastro ainda não foi localizado.

Voltar + Regional