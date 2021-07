Regional 17/07/2021 06:03 Assessoria de Imprensa Cooperativa de Carlinda inaugura indústria de polpas de frutas Investimento é da cooperativa COMPASC do setor Caná. Industrias tem capacidade de processar de 4 a 5 toneladas por dia Foto: Divulgação A Prefeitura Municipal de Carlinda, juntamente com a Secretaria de Agricultura e Cooperativa COMPASC, inauguraram na quinta-feira (09) a Agroindústria de Polpas de Frutas para atender a agricultura familiar do município. As máquinas e equipamentos foram adquiridos através de convênio com a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar – SEAF e a Cooperativa COMPASC construiu o local para a instalação. Estiveram presente na inauguração, o Secretário de Estado de Agricultura Familiar, Silvano Amaral, o Deputado Federal, Carlos Bezerra, o Deputado Estadual, Tiago Silva e Legislativo Municipal. A Cooperativa possui 217 agricultores familiares cooperados, que serão beneficiados direta ou indiretamente com esta agroindústria. A princípio haverá a produção de polpas de maracujá, com objetivo futuro de produzir polpas de acerola, graviola, caju e cupuaçu. Os equipamentos além da otimização da mão de obra, possibilitarão a geração de renda, melhoria na qualidade de produção, valorização do produto e abertura de novos mercados.

Voltar + Regional