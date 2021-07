Regional 17/07/2021 09:20 Nexa conclui reforma e ampliação no CRAS e Centro Viva em Aripuanã O investimento voluntário realizado pela mineradora soma R$ 232 mil. A reforma e ampliação do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e do Centro VIVA (Vidas Valorizadas), no município de Aripuanã, resultado de uma parceria entre a Nexa e a gestão municipal, foram concluídas no último mês de junho. O termo pactuado em dezembro do ano passado com a Prefeitura de Aripuanã, visando a reforma e ampliação, soma um investimento voluntário da Nexa de R$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais). O recurso parte do investimento voluntário realizado pela empresa na cidade. BENEFÍCIOS - As obras incluem a reforma do muro do Centro Viva e a construção de um novo ambiente para os atendimentos realizados pelo CRAS. As duas unidades são administradas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, que atualmente auxilia 150 famílias em situação de vulnerabilidade social. “O CRAS atende crianças, adolescentes, mulheres, além de oferecer diversos cursos profissionalizantes para esse público. Com essa nova estrutura, o espaço ficará mais próximo da população atendida”, explica a Prefeita Seluir Peixer, ao destacar o auxílio prestado à população, a partir das parcerias firmadas pela administração pública. O Centro de Assistência Social e o Centro Viva, agora estão localizados no mesmo endereço, na Avenida Presidente Tancredo Neves s/n, bairro Jardim Planalto, onde o atendimento ao público será retomado em agosto. De acordo com a Secretária de Assistência Social, Rita Schneider, a união de esforços também vai impactar de forma positiva no sistema organizacional das iniciativas desenvolvidas para público assistido. "O Centro de Assistência Social agora está em uma região da cidade mais acessível. Com o CRAS no mesmo bairro que o Centro Viva, agrega muito para a logística e planejamento das futuras ações que desenvolveremos”. O CRAS foi construído em um ambiente de 102 m², onde foram edificadas no período de 9 meses, quatro salas, uma copa e quatro banheiros, sendo 2 com acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Também foi realizada a revitalização dos muros que cercam os imóveis. Dentro das iniciativas promovidas pela assistência social são ofertados grupos de apoio psicológico e social, além de ações educativas, como atividades artísticas, culturais e esportivas. Para o gerente geral de Mineração do Projeto Aripuanã, Rodrigo Fonseca, o investimento voluntário tem a finalidade de contribuir com o bem-estar social da comunidade aripuanense. “Com um ambiente mais adequado, é possível proporcionar maior qualidade nos atendimentos. A iniciativa não se torna significativa apenas à Nexa, mas também para a população de Aripuanã.” TERMO DE PACTUAÇÃO: O termo, pactuado com o prazo aditivo de 15 meses para a conclusão das obras, foi assinado entre a Nexa e a gestão municipal no dia 18 de dezembro de 2020, na administração do ex-prefeito Adir Vieira, com a presença da atual prefeita Seluir Peixe

