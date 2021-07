Regional 17/07/2021 18:27 Dois são presos por tráfico e cultivo de maconha dentro de residência em Peixoto de Azevedo Na parte externa da residência, a equipe localizou duas balanças de precisão e vasos de plantas com mudas da espécie Cannabis Sativa Neste sábado(17.07) a Polícia Militar prendeu dois homens em flagrante por tráfico e cultivo de entorpecentes, no bairro Ouro Verde, em Peixoto de Azevedo. Na ação, os policiais apreenderam porções e pés de maconha na residência dos suspeitos. Durante a madrugada, os policiais em patrulhamento pela Rua Socerg, visualizaram um homem em frente a uma residência, o suspeito ao perceber a viatura policial, tentou fugir, mas acabou sendo abordado pela PM.Com o suspeito, os policiais apreenderam duas porções de maconha e R$ 300. Em diligência, um outro homem que estava no local foi abordado e a PM encontrou em suas vestes trouxinhas de maconha e pasta base de cocaína. Na parte externa da residência, a equipe localizou duas balanças de precisão e vasos de plantas com mudas da espécie Cannabis Sativa. Os suspeitos foram conduzidos à delegacia. A ocorrência foi entregue para a Polícia Judiciária Civil.

