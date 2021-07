Regional 17/07/2021 18:47 G1MT Marcelândia: Silo com 250 toneladas de grãos estoura e assusta funcionários de fazenda Um silo que armazenava 250 toneladas de grãos de milho estourou e assustou funcionários de uma fazenda neste sábado (17) na zona rural de Marcelândia (MT). Os grãos se espalharam pela propriedade atingido veículos e maquinários. Nenhuma pessoa se feriu. A situação ocorreu pela manhã. As pessoas que estavam próximas conseguiram escapar sem nenhum ferimento. Segundo informações, foram apenas prejuízos financeiros. De acordo com o proprietário da fazenda, esse prejuízo ainda será calculado, antes o local precisa passar por vistoria.

