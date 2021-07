Regional 18/07/2021 08:15 Criminosos espancam e amarram empresária durante roubo no Centro de Cuiabá; veja vídeo Foto: Reprodução Proprietária de uma loja de biquinis no centro de Cuiabá foi vítima de dois criminosos na tarde de sexta-feira (16). Os bandidos espancaram a mulher e também deixaram ela amarrada no interior do próprio estabelecimento. O crime foi flagrado por câmeras de segurança. Nas imagens é possível ver quando um dos bandidos chega na loja que fica na Rua Voluntários da Pátria, conhecida como Rua das Noivas. Ele se passou por cliente, olhou alguns biquinis e logo depois anunciou o assalto.



A vítima reagiu e o comparsa apareceu. Enquanto era arrastada, ela gritou por socorro, mas não adiantou. A empresária foi agredida, amarrada e trancada no quarto.



Ela conseguiu sair depois de quebrar a parede. Ambos fugiram em um veículo branco e são procurados pela Polícia Militar.



Veja vídeo:

