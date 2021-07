Polícia Militar descobriu um garimpo ilegal nas margens da MT-419, em Novo Mundo (741 Km de Cuiabá), em prendeu sete garimpeiros com idades de 25 a 47 anos, neste sábado (17).

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados por meio de denúncia anônima. Ao localizar o grupo de homens extraindo ouro às margens da rodovia estadual, os militares solicitaram a autorização ambiental para a prática da atividade. Os suspeitos, no entanto, informaram que deram entrada na documentação, porém não estavam prontas.



Com isso, o grupo suspendeu todas as atividades e foi conduzido até a delegacia de Guarantã do Norte (708 Km de Cuiabá). O maquinário utilizado para a extração ficou no local, devido a impossibilidade de remoção.