MT-320: Carro sai da pista e bate em cerca; condutora e passageira ficam feridas Um acidente foi registrado ontem, na MT-320, próximo ao trevo da cidade de Carlinda. Um Hyundai HB20, branco, acabou saindo da pista e batendo em uma cerca. A condutora e uma outra mulher que estava no veículo, foram socorridas e encaminhadas ao hospital. De acordo com a concessionária Via Brasil, o carro seguia sentido sul, quando a motorista perdeu o controle do veículo e saiu da pista, batendo em cerca particular.

