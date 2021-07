Regional 20/07/2021 10:47 JUINA NEWS Batalhão ambiental apreende maquinários durante operação em Juara A Guarnição do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental, deflagrou na cidade de Juara, MT, a operação ERGA OMNES que visa coibi o desmatamento ilegal. Policiais militares de proteção ambiental se deslocaram no último dia 16 de julho para apurar um possível desmatamento em andamento naquele município, onde a guarnição constatou "in loco" objeto de vistoria que a área em questão estava sofrendo alterações na vegetação nativa através de exploração seletiva.

Conforme informações do batalhão ambiental, foi localizado na área uma máquina Pá carregadeira de marca Case w20, um trator de marca CBT 8060 4x4, três motosserras de marca STIHL, e um soprador marca STIHL. Não havia nenhuma pessoa no local durante a vistoria.

Segundo o BPMPA, a área explorada se trata de floresta nativa do bioma amazônico objeto de especial preservação, é que a exploração na área coberta por florestas nativa se deu de forma totalmente desordenada, sem planejamento algum e sem cuidado com a sustentabilidade dos recursos naturais renováveis, visto que a maioria das cepas ultrapassa a altura ideal (25cm) de altura. Também foi visualizado a presença de várias secções de toras não aproveitadas e dispensadas ao longo da área exploradas e adjacências.

Os policiais confirmaram ainda que durante os trabalhos no local foi visualizada várias trilhas construídas sem que efetivamente tivesse realizado o arraste ficando comprovada a total falta de planejamento das operações, constatando se ainda a presença de materiais lenhoso e resíduos de vegetação nativa espalhados pela área resultante de exploração seletiva.

O batalhão de polícia militar de proteção ambiental realizou consulta através de shape autorizações e constatou se que a área não possui autorização para a atividade.

Nesse sentido foi realizada a apreensão dos maquinários, sendo que os tratores foram depositados na 14ª CIBM, e as motosserras e o soprador serão depositados junto ao BPMPA.

