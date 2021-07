Regional 21/07/2021 07:43 So Noticias Incêndio atinge usina de etanol em Mato Grosso; fogo começou em caldeira Foto: Divulgação Uma usina que produz etanol pegou fogo, hoje, no município de Jaciara (140 quilômetros de Cuiabá). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou em uma caldeira e se espalhou pela esteira de borracha. Uma equipe da 9ª Companhia Independente Bombeiro Militar foi até o local. Porém, segundo divulgado pela assessoria, o incêndio já havia sido controlado por funcionários da usina. Os bombeiros, então, fizeram o rescaldo para evitar que o fogo recomeçasse. Foi o segundo incêndio na usina, em menos de um mês. No dia 24 de junho, um reservatório cilíndrico de armazenamento de etanol explodiu e deixou três funcionários feridos. As causas dos dois incêndios ainda serão apuradas. Hoje, em Lucas do Rio Verde, um incêndio danificou o imóvel onde funcionava uma tapeçaria, além de equipamentos.

