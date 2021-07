Regional 22/07/2021 07:24 Yuri Ramires I Gazeta Digital idoso é morto com pauladas na cabeça no meio da rua em Cáceres João Vieira doso identificado como Francisco Antônio Gaspar, 63, foi encontrado morto no começo da tarde de quarta-feira (21), em uma das ruas do bairro Jardim das Oliveiras, em Cáceres (225 km ao Oeste de Cuiabá). Ele estava com sinais de espancamento na cabeça. De acordo com as informações apuradas pelo GD, por volta da 13h15, testemunha passava pelo local quando flagrou um homem caído no chão. Ele saiu pedindo ajuda até a Polícia Militar ter sido acionada. Quando os policiais chegaram, constataram que a vítima estava sem sinais vitais e com sinais de espancamento. Ele tinha lesões na cabeça e no local havia bastante sangue. Cena do crime foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e Perícia Oficial, que localizaram ainda, em um matagal próximo do local, um pedaço de madeira sujo de sangue. O caso é investigado.

