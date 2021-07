Um veículo HB-20, roubado na cidade de Paranaíta no mês de agosto de 2018 acaba de ser recuperado pela Polícia Militar na cidade de Guarantã do Norte. Foi no bairro Ouro Verde que os policiais encontraram o carro e ao fazer a abordagem constataram várias adulterações.



A placa de sorriso não correspondia com a numeração do chassi e dos vidros. Um registro de numeração e identificação do carro averiguada no interior do HB20 também não correspondia com o atual emplacamento do veículo. Foi quando os policiais checaram o motor e perceberam que o número era na verdade de um carro com registro de roubo há quase três anos, de uma mulher identificada como Camila Rezende.



O crime na época foi na Rodovia MT-206. A vítima segundo registro na Polícia Militar de Paranaíta, saiu para ver o irmão que tinha sofrido um acidente e no meio do caminho encontrou um carro parado com alerta ligado e parar também para ver foi abordada por um casal que anunciou o assalto. “Eu estava aí a passeio”, contou por telefone, a vítima que acionou o seguro em 2018.



O carro na época foi levado e nunca mais tinha sido visto. Mas agora a Polícia Militar o recuperou, comunicou a proprietária que por sua vez informou a seguradora. O suspeito segundo a PM não foi localizado.