Regional 22/07/2021 16:26 Redação I Nativa News Dupla é presa com tablete de maconha em Colider Foto: Divulgação Dois jovens foram detidos e conduzidos a Delegacia de Polícia Judiciária Civil nesta quinta-feira (22) após serem surpreendidos pela Polícia Militar com produto entorpecente.

A dupla tentava fugir de uma abordagem policial no município de Colíder, ao adentrar uma residência um deles deixou cair um cigarro de maconha. Na abordagem e buscas na residência a guarnição localizou um tablete de substância análoga a maconha.

Diante os fatos, ambos foram conduzidos para as devidas providências.

