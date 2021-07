Regional 23/07/2021 07:45 Metamat inaugura escritório regional em Guarantã do Norte O termo de cooperação firmado entre a Metamat e a prefeitura local garantiu a instalação do 3º escritório da autarquia Foto: Divulgação A Companhia Mato-Grossense de Mineração (Metamat) inaugurou nesta quinta-feira (22-07), o escritório regional de Guarantã do Norte. A unidade tem como finalidade realizar orientação técnica e executar projetos do setor mineral, com ênfase àqueles que contribuam para geração de emprego e renda na região. O escritório, fruto da assinatura do termo de cooperação entre a empresa estadual e a prefeitura de Guarantã, contará com um geólogo, um técnico e dois estagiários. O prefeito de Guarantã do Norte, Érico Estevan Gonçalves, ressalta a importância da empresa mineradora no município. “Essa é mais uma parceria que vem trazer conhecimento para a região, que irá criar emprego e fortalecer a economia local, por meio da orientação ao garimpeiro, ao minerador para que esses profissionais trabalhem da forma correta”.

