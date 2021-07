Regional 23/07/2021 18:57 So Noticias Incêndio destrói oficina com mais de 13 carros, barracão e queima pastagem em Vera Foto: Reprodução Um incêndio de grandes proporções atingiu uma oficina mecânica e cerca de 13 carros foram queimados, além do barracão, esta tarde, no assentamento Jonas Pinheiro 2, região rural de Vera (76 quilômetros de Sinop), divisa com Sorriso. Foram queimados Fiat Uno, GM Silverado, Ford Pampa, VW Kombi entre outros modelos. Alguns veículos haviam acabado de ser consertados. A secretaria de Obras de Vera informou que enviou caminhão pipa ao local. O fogo também atingiu uma área de palhada onde havia sido feita a colheita de milho, recentemente, nas proximidades há pastagem, entre a região do Jonas Pinheiro e Alto Celeste. A Defesa Civil de Sorriso estima que mais de mil hectares já foram destruídos pelas chamas. “Chegamos e tinha vários pontos de fogos, tentamos combater e iniciou em outros pontos. Fizemos monitoramento e comunicação para as pessoas nas residências para a segurança. A comunidade é muito grande, cada ponto tem uma residência, animais domésticos e, infelizmente, em uma oficina queimou vários carros, é lamentável. Sentimento de tristeza e desastre”, descreveu o coordenador da Defesa Civil de Sorriso, Fábio dos santos. Agricultores da região montaram força tarefa e estão no local tentando controlar as chamas. Brigadistas atual no local.

