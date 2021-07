Regional 26/07/2021 09:25 So Noticias Apostadores em Nova Mutum e Cuiabá ganham mais de R$ 23,5 mil na Quina Dois apostadores em Nova Mutum e Cuiabá ganharam R$ 11,6 mil cada, na Quina que é uma das modalidades de jogos da Caixa Econômica Federal. Eles acertaram quatro dos cinco números (06, 42, 73, 75 e 80) sorteados, neste final de semana, em São Paulo. Consta ainda no detalhamento que 51 apostas de outros estados foram ganhadoras do mesmo valor. Já o novo milionário é de Floriano (PI) que acertou sozinho os cinco números e levou mais de R$ 5,4 milhões. O próximo sorteio será hoje à noite e o prêmio é estimado em R$ 700 mil. As apostas podem ser feitas de forma online ou presencial numa lotérica. Na semana passada, conforme Só Notícias já informou, a Quina premiou com mais de R$ 10,6 mil uma aposta feita em Cuiabá.

