Regional 26/07/2021 09:36 Midia News BR - 163: Ônibus com 23 passageiros bate em carreta; 7 ficam feridos Foto: Reprodução Sete pessoas ficaram feridas em uma grave colisão envolvendo um ônibus e uma carreta neste domingo (25), na BR-364, em Várzea Grande. De acordo com informações da Rota do Oeste, concessionária que administra a rodovia, o acidente ocorreu por volta das 5h30, no Km 439. O ônibus levava 23 passageiros, porém não foi informado seu destino final. Os dois veículos seguiam no mesmo sentido, em direção ao Trevo do Lagarto. A equipe da Rota identificou que a colisão foi traseira, com o ônibus atingindo o caminhão, que estava carregado de soja. Com o impacto da batida, a parte frontal do ônibus ficou destruída e seis passageiros acabaram feridos.Na carreta havia duas pessoas e uma delas ficou ferida. A Rota do Oeste fez o resgate dos feridos e prestou o primeiro atendimento. Em seguida encaminhou cinco vítimas para o Pronto Socorro de Várzea Grande e as outras duas para o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). Apesar do susto e do estrago causado pela colisão, nenhuma das vítimas foi ferida gravemente. Uma perícia foi feita no local e os resultados devem apontar as exatas circunstâncias do acidente.

