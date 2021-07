Regional 27/07/2021 08:06 Só Notícias/Luan Cordeiro Aberta licitação para obras de conservação em 44 km da MT-410 em Colíder As obras de conservação na MT-410 serão realizadas através de convênio entre a secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, e a prefeitura (157 quilômetros de Sinop). São 44 quilômetros englobados, no trecho entre a ponte do rio Braço 2, até o entroncamento da MT-320, na comunidade Nova Galiléia. O investimento é superior a R$ 2,2 milhões, mas não foi confirmado qual a parte corresponde à Sinfra e qual será a contrapartida do executivo municipal. A empresa vencedora terá 120 para executar os trabalhos, contados a partir da emissão da ordem de serviço expedida pela prefeitura. Entre as ações de conservação a serem desenvolvidas estão 30 mil metros quadrados de destocamento, desmatamento, limpeza de área e estocagem do material, e 39,6 hectares de reconformação da plataforma (patrolamento). Ainda haverá escavação, carga e transporte (93,6 mil metros cúbicos), além de compactação dos aterro (74,9 mil metros cúbicos), e por fim recomposição de revestimento primário com material de jazida (64,2 mil metros cúbicos). Os pagamentos serão feitos mediante liberação dos recursos pela Sinfra, com base no andamento dos serviços, através de medições mensais realizadas pela prefeitura e apresentação da documentação fiscal, devidamente atestada pela administração. A escolha da licitante será no próximo dia 6, às 8h15, na sede da prefeitura.

