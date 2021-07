Regional 27/07/2021 08:09 Soldado morto em espancamento deixa três filhos pequenos A Polícia Militar lamentou a morte do policial. As agressões foram flagradas em vídeos do estabelecimento comercial; assista no final da reportagem. O soldado da Polícia Militar, Roberto Rodrigues de Souza, 31 anos, que foi brutalmente assassinado em sessão de espancamento em uma distribuidora de Várzea Grande, deixa três filhos pequenos. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (26), em um estabelecimento que fica na Avenida Mário Andreazza. Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte do soldado. “O Comando Geral da PM está consternado com tudo que aconteceu, e envia as mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho do soldado Rodrigues. O velório do policial aconteceu às 17 horas, no cemitério Recanto da Paz, também em Várzea Grande. Criminosos identificados Conforme noticiado pelo , a Polícia Civil identificou dois suspeitos de espancarem e matarem o soldado. São eles: Wesdra Victor Galvão de Souza, 29 anos, e Alan Schuller, 27 anos.

