Regional 27/07/2021 16:22 Ray Silva/Wellington Magalhães PARANAITA: Prefeito Osmar e equipe acompanha finalização de cursos do SENAR no Assentamento São Pedro Em Paranaíta, o dia a dia do Prefeito Osmar Moreira é sempre de muitos compromissos. Eventos, cursos e capacitações que objetivam levar conhecimento aos trabalhadores e futuros empreendedores.

Finalizando a semana, o Gestor acompanhado pelos Vereadores Soninha Berlanda, Carlos Scatola, Jalison Cruz e Naldo Silveira estiveram no Assentamento São Pedro vistoriando obras nas estradas vicinais e participando de duas finalizações de cursos do SENAR, em parceria com a prefeitura de Paranaíta que vem disponibilizando Cursos de qualificação profissional à população.

O Prefeito Osmar aproveitou a oportunidade para conversar com os moradores e ouvir as demandas.

Na comunidade Nova União foi ofertado o curso de cortes finos de suíno com a instrutora Franciane, já na Comunidade Jardim do Éden foi o da norma NR 31.8 Segurança no Trabalho e Prevenção a Saúde em Agrotóxicos ministrado pela instrutora Eliandra.

Representantes do Sindicato Rural, do SENAR e Secretários acompanharam a finalização dos cursos.

