Regional 28/07/2021 15:04 Vara Única do Fórum de Paranaíta está com expediente presencial suspenso até sexta-feira O expediente presencial na Vara única da Comarca de Paranaíta estará suspenso até esta sexta-feira (30 de julho). Segundo consta na Portaria N. 11/2021-DF-PTA, uma servidora testou positivo para Covid-19 e durante o trabalho na unidade manteve contato com demais servidores. A determinação abrange o período a partir do dia 26/07, como medida de prevenção e contenção da propagação do coronavírus. Ficam suspensos, pelo mesmo período, os prazos processuais dos processos híbridos/físicos em trâmite. Os prazos dos processos que tramitam no sistema do PJe não serão suspensos e as audiências agendadas serão realizadas normalmente na forma virtual. O atendimento aos operadores e operadoras do Direito e público externo se dará das 13h ás 19h pelos canais: E-mail: [email protected] Telefone e WhatsApp da Secretaria: (66) 356-1033 Plantão WhatsApp: (66) 99282 1087

Voltar + Regional