Regional 28/07/2021 15:15 Governador inaugura nova ala de hospital regional e entrega cestas básicas e equipamentos agrícolas em Colíder e Guarantã do Norte A agenda terá início às 7h40, quando ele chega em Guarantã do Norte; às 10h50, Mauro Mendes estará em Colíder O governador Mauro Mendes estará em Guarantã do Norte e Colíder, nesta quinta-feira (29.07), para inaugurar uma nova ala do hospital regional de Colíder, entregar equipamentos para a agricultura familiar e cestas básicas a famílias carentes dos dois municípios. A agenda terá início às 7h40, quando ele chega em Guarantã do Norte e se reúne com lideranças locais. No município, Mauro Mendes fará uma entrega simbólica de cestas básicas, que serão destinadas a famílias carentes, e de equipamentos para a agricultura familiar. Serão entregues 21 resfriadores de leite, cinco ensiladeiras e 6,6 mil toneladas de calcário. Todo esse montante será distribuído para as cidades de Alta Floresta, Carlinda, Colíder, Guarantã do Norte, Itaúba, Matupá, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Santa Helena, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. Os equipamentos, adquiridos integralmente com recursos do Estado, representam um investimento de R$ 1,1 milhão. Em Guarantã, o governador também participará de inaugurações do município, com a entrega de UTIs no hospital municipal e dos Centros de Eventos e de Múltiplo Uso. Já em Colíder, a previsão é de que o governador chegue às 10h50. Ele vai almoçar com as autoridades locais e entregar cestas básicas e mais equipamentos para a agricultura familiar. A inauguração da nova ala do Hospital Regional de Colíder está marcada para 14 horas. Após a solenidade, o governador e o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, atenderão a imprensa em entrevista coletiva. Para a construção da nova ala foram investidos R$ 8 milhões, já para a aquisição de móveis e equipamentos, o governo investiu mais R$ 1,5 milhão. A ampliação contou com incremento de 1,17 mil metros quadrados ao hospital. Serão 20 novos leitos de enfermaria na unidade, que é referência para seis municípios da região. Farão parte da comitiva senadores, deputados federais e estaduais, secretários de Estado, prefeitos e autoridades locais. Confira a programação completa 7h40 – Chegada a Guarantã do Norte 8h - Inauguração do Centro de Múltiplo Uso 8h30 - Inauguração de 10 leitos de UTI, no Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário 9h - Inauguração do Centro de Eventos, com: - Entrega simbólica de Cestas Básicas do Programa “Vem Ser Mais Solidário” - Assinatura de Termo de Entrega de 700 toneladas de Calcário, 2 Resfriadores de Leite e uma Ensiladeira, para Agricultura Familiar 10h50 – Chegada a Colíder 11h45 – Almoço com lideranças locais 14h – Inauguração do Hospital Regional de Colíder Dr. Masamitsu Takano, com: - Descerramento de Placa, benção e visitação - Entrega simbólica de Cestas Básicas do Programa “Vem Ser Mais Solidário” - Entrega simbólica de Certificados de conclusão do Curso de Apicultura - Entrega simbólica de Caixas de Abelha - Assinatura de Termo de Entrega de 700 toneladas de Calcário, 8 Resfriadores de Leite e uma Ensiladeira, para Agricultura Familiar

