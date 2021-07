Regional 29/07/2021 10:28 MT - PRF encontra cocaína escondida em pneu de caminhão Os policiais em Barra do Garças/MT desconfiaram da história do motorista Ontem (28) em Barra do Garças/MT, por volta das 13 horas, a equipe da PRF abordou na localidade da BR 070, próximo ao km 08, um caminhão conduzido por um homem de 43 anos. Realizada a entrevista com ele, que aparentava um nervosismo incomum, informou que veio de Natal/RN em busca de alguma carga na cidade de Primavera do Leste/MT, porém como não havia conseguido nenhuma carga, seguia em direção a cidade de Barreiras/BA novamente em busca de produto. Os policiais acharam estranho o fato de o caminhão rodar uma distância tão grande, vazio. Foi solicitado que o motorista levasse o veículo para o Posto da PRF para uma busca mais detalhada. chegando lá, e após o procedimento de fiscalização, foi encontrado droga dentro dos pneus, a substância era Cocaína, aproximadamente 291,80 Kg. Ficou configurado, a princípio, o crime de tráfico de drogas, o condutor, assim como o ilícito e seus pertences, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal.

