Regional 29/07/2021 11:12 Dois são presos e menor é apreendido por roubo em supermercado de Nova Mutum Dois homens e um adolescente foram rendidos nesta quarta-feira (28.07), pela equipe da Cavalaria depois de roubarem um supermercado no bairro Arara Azul, em Nova Mutum ( 264 km de Cuiabá). Os policiais estavam em diligência a procura dos envolvidos na ação criminosa. Eles foram identificados pelas imagens do circuito de segurança do estabelecimento comercial. Dois deles já são conhecidos por estarem envolvidos em diversos crimes ocorridos na cidade. Dois suspeitos foram rendidos na área central. Eles estavam com as garrafas de whisky e dinheiro. Com o terceiro detido foi apreendido a réplica de pistola usada no roubo para intimidar as pessoas. O simulacro estava dentro de uma lixeira. Todo material e o trio foram encaminhados para a delegacia da cidade.

