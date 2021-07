Regional 31/07/2021 14:08 LISLAINE DOS ANJOS I MIDIANEWS Moradores de Acorizal, Matupá e Torixoréu vão às urnas neste domingo Novas eleições ocorrem após prefeitos eleitos em 2020 serem barrados pela Justiça Eleitoral Moradores de Acorizal, Matupá e Torixoréu retornam às urnas neste domingo (1º) para escolherem seus novos prefeitos e vices após os eleitos em novembro de 2020 terem os mandatos cassados pela Justiça Eleitoral. Em Acorizal (a 59 km de Cuiabá), o então prefeito eleito Meraldo Sá (PSD) teve o registro cassado em dezembro do ano passado por ter sido condenado, em 2018, por atos de improbidade administrativa praticados quando era vereador. Em Matupá (a 696 km de Cuiabá), a nova eleição ocorre após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassar o mandado do então prefeito Fernando Zafonatto (DEM) em maio deste ano. Ele estaria inelegível por ter condenação por improbidade administrativa por direcionamento de licitação. Já em Torixoréu (a 568 km da Capital), as novas eleições foram determinadas após a prefeita reeleita, Inês Moraes Mesquita Coelho (DEM), ser impedida de assumir o cargo, no final do ano passado. Segundo a Justiça, não são permitidos mais de dois mandatos seguidos de um mesmo grupo familiar. Inês já havia assumido a gestão do Município em 2016, na sequência do mandato do marido, o ex-prefeito Odoni Mesquita, que comandou a cidade de 2013 e 2016. Veja quem são os candidatos: Acorizal Dois candidatos disputam a Prefeitura de Acorizal: o vereador Benna Lemes (DEM), que atualmente já está no comando interino do Município, e o ex-vereador Diego Taques (PSD). Benna tem como vice, em sua chapa, o ex-candidato a prefeito nas eleições de 2020 Maldo Sá (PP), enquanto a chapa adversária tem o pecuarista Wbiracy Vilela, o Bira (Podemos) como candidato a vice. Matupá Em Matupá, três chapas estão na disputa pela Prefeitura. Entre os candidatos está o empresário Bruno Mena (DEM), que foi vice do prefeito cassado Zafonatto nas eleições de 2020. Ele tem como vice o agricultor Celso Luiz Sorgatto (PSDB). Delegado da Polícia Civil, Geraldo Dezoni (PSB) também tenta o cargo, tendo como vice o o agricutor Fernando Bertolin (PP). Contra os dois candidatos, tenta retornar ao cargo a ex-prefeita Marinilde Dall’Acqua (MDB), tendo como vice em sua chapa o Professor Celso Costin (Podemos). Torixoréu Em Torixoréu, a população deverá escolher entre o candidato Jonnes Saggin (PL) – que tem como vice o técnico em agronomia Raimundo Ferreira da Silva, o Raimundão (PSL) –, e o vereador Thiago Timo (PSB), que tem como vice em sua chapa o também vereador José Wilton (PSB).

