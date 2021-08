Regional 01/08/2021 07:22 THAIZA ASSUNÇÃO - MIDIA NEWS Motorista morre carbonizado em grave acidente na BR-163 Um motorista de caminhão morreu na tarde deste sábado (31) em um grave acidente na BR-163 em Rondonópolis. De acordo com informações de testemunhas, o motorista seguia sentindo Campo Grande (MS) quando perdeu o controle da direção. O caminhão, que estava carregado de milho, tombou e pegou fogo. O motorista morreu carbonizado. Os bombeiros foram acionados e apagaram as chamas. Ainda segundo testemunhas, a via sentido Rondonópolis está interditada por conta do milho que se espalhou na pista. O congestionamento é quilométrico. Equipes da Rota do Oeste, concessionária que administra a rodovia, trabalham no local.

Voltar + Regional