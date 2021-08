Regional 02/08/2021 05:53 Homem morre em acidente na MT-320 Um homem morreu na madrugada deste domingo, 1º de agosto durante um acidente na MT-320, em Colíder (631 km de Cuiabá).

Donizete Ferreira de Oliveira, 43 anos, bateu o carro que dirigia em uma caminhonete.

Conforme testemunhas disseram à Polícia Militar, equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local do acidente e encaminharam Donizete e os ocupantes da caminhonete ao Hospital Regional de Colíder, mas o motorista do carro não resistiu aos ferimentos. Na caminhonete estavam um casal e uma criança, que tiveram ferimentos leves.

Os veículos envolvidos no acidente foram retirados pela concessionária da rodovia e encaminhados para pátio dos agentes de trânsito.

Voltar + Regional