Regional 02/08/2021 06:10 Allan Mesquita/Gazeta Digital Diego Taques, Bruno Mena e Thiago Timo são eleitos prefeitos em MT Com 2.758 (55,04%) dos votos válidos, o agrônomo Diego Taques (PSD) foi eleito prefeito de Acorizal (62 km ao norte de Cuiabá), na eleição suplementar realizada neste domingo (1º). Taques, que no pleito passado foi vice na chapa do prefeito cassado Meraldo Sá, terá como vice o pecuarista Bira (Podemos). Ambos foram eleitos pela coligação: “Acorizal nas Mãos de Quem Faz”, que é composto pelo PT, MDB, PODE e PSD. O gestor ainda não se pronunciou sobre a vitória. Em segundo colocado ficou o vereador Benna Lemes (DEM), que obteve 2.253 (44,96%) dos votos válidos. As eleições também ocorreram em mais duas cidades do Estado. Confira o resultado abaixo: Matupá

Em Matupá (695 km ao norte de Cuiabá), Bruno Mena (DEM) foi eleito prefeito com 4.460 (55,58%) dos votos válidos. O democrata tem como vice o agricultor Celso Luiz Sorgatto, pela coligação "Matupá é do Povo" , composta pela união entre o DEM e o PSDB. "Obrigado população de Matupá por colocar nas urnas o seu sentimento. Quem manda em Matupa é o povo. Eu e o Celso Sorgatto agradecemos a confiança e vamos trabalhar muito pela cidade, um abraço", disse Mena em sua primeira manifestação após ser eleito. Em segundo lugar ficou a candidato do MDB, Marinilde Dal'Acqua com 2.612 (32,55%) dos votos. Já em terceiro colocado, ficou o delegado Geraldo Gezoni, que obteve 953 (11,88%) dos votos. Torixoréu

Em o Torixoréu (560 km ao Sul de Cuiabá), o vereador Thiago Timo (PSB), foi eleito por 1.489 (55%,09) dos votos. Ele terá o vereador José Wilton (PSB), como vice-prefeito. Eles foram eleitos através da coligação "Torixoréu no Rumo Certo", composta pelo PSB, DEM e PP. O gestor ainda não se pronunciou sobre a vitória. Em segundo colocado, ficou o agrônomo Jonnes Saggin (PL), com 1.214 (44,91%) dos votos.

