Regional 02/08/2021 09:16 PRF prende homem por crime de receptação de veículo e adulteração veicular em Sinop/MT O veículo foi roubado/furtado dia 01/12/2020 em Cuiabá/MT Em 1 de agosto do ano de 2021, por volta das 20 horas e 30 minutos, a equipe da PRF compareceu no km 835.0 da BR 163, no município de Sinop/MT, quando foi abordado o veículo Corolla, cor branca. Após a verificação do carro, foi constatado que havia adulteração nos sistemas de identificação veicular, e que o mesmo possuía boletim de roubo em Cuiabá MT. Diante das informações obtidas o motorista foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.

