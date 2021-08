Regional 03/08/2021 11:59 Paranaita: Secretário de Indústria e Comércio apresenta proposta de criação de Laticínio à Diretoria da Coomasp O secretário de Indústria e Comércio Angelo Diosnel Berlanda, esteve no Assentamento São Pedro, onde participou de uma reunião com os integrantes da Diretoria da Cooperativa Coomasp, na comunidade Jardim do Éden. Na oportunidade foram abordados alguns pontos relevantes em relação ao desenvolvimento do rebanho leiteiro, pois o intuito da Gestão Municipal é que a atividade leiteira seja ampliada alcançando em maior número de produtores, diante disso foi levada ao conhecimento da Coomasp uma proposta de estudo para a futura criação de um Laticínio. O qual a será administrado através da Cooperativa, um Projeto visionário e ambicioso que tem por principal meta, alavancar a economia na Agricultura Familiar. O prefeito Osmar Moreira tem dedicado todos os esforços na elaboração de projetos que visam aquecer a economia do Município em todos os sentidos, e no segmento industrial não é diferente, por isso a proposta foi levada pelo secretário Angelo na elaboração desse empreendimento, que após o resultado de avaliação em estudo, será dado o ponta pé inicial em sua execução, para que seja dada sequência a próxima fase. O objetivo é trabalhar para executar o projeto, e com tudo em mãos, correr atrás de recursos via Ministério de Desenvolvimento Regional que é Vinculado ao Ministério da Agricultura do País, com a Bancada Federal ou na Capital Cuiabana, com os representantes Estaduais para realizar esse sonho, que é transformar Paranaíta em um polo industrial, e com isso gerar o principal foco da Gestão Municipal que é a geração de emprego e renda para a população. Presentes na reunião estavam o vereador líder do governo, Naldo Silveira, e a diretoria da Cooperativa Coomasp, presidente Diemerson Junior, Darci Tibúrcio, Glória Regina, Romária Araújo, Rainerio dos Santos e o cooperado Raimundo Araújo.

Voltar + Regional