Regional 03/08/2021 16:21 MidiaNews ACUSADO DE VIOLÊNCIA: Polícia de SC indicia Pivetta por lesão corporal contra a esposa O vice-governador Otaviano Pivetta (sem partido) foi indiciado pela Polícia Civil de Santa Catarina pelo crime de lesão corporal em âmbito doméstico. Pivetta é acusado de agredir a mulher, a advogada Viviane Cristina Kawamoto. O caso foi registrado no dia 7 de julho em um apartamento na cidade de Itapema, no litoral catarinense. A defesa do vice-governador negou as agressões e classificou o caso como "uma fatídica noite de intempestividades” (leia nota abaixo). De acordo com o relatório da ocorrência, a Polícia Militar foi até o apartamento após a própria Viviane ter ligado para o 190. Em um primeiro momento, a mulher contou aos militares que foi agredida por Pivetta. Os dois foram levados para a delegacia, mas no caminho Viviane teria relatado outra versão e dito apenas que houve um discussão entre ela e o vice-governador. Mesmo assim, Pivetta foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal. Ele pagou uma fiança de R$ 6,6 mil e foi solto na madrugada do dia 8. O inquérito policial foi encaminhado para a 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itapema. A Justiça já abriu prazo para que o Ministério Público se manifeste. Laudo Na delegacia, Viviane passou por um exame de corpo e delito. A análise foi divulgada nesta segunda-feira (2) e comprova as lesões, segundo a Polícia Civil. O laudo apontou escoriações e hematomas na testa, nos braços e nas coxas da advogada. A assessoria de Pivetta se posicionou por meio de nota. Nota divulgada pela assessoria jurídica de Pivetta: 1. O procedimento preliminar que tramita no Estado de Santa Catarina, atualmente sob fiscalização do Poder Judiciário catarinense, encontra-se sob a tarja do segredo de justiça, o que implica, via de regra, na impossibilidade de maiores considerações sobre os fatos lá tratados. 2. A despeito disso, considerando a divulgação reiterada por determinado setor da imprensa local, é forçoso realçar a fala pública do casal, inclusive com postagens em redes sociais, no sentido da inexistência de agressões a atrair a aplicação da legislação de regência. 3. Uma fatídica noite de intempestividades, aliada à interpretação equivocada e draconiana da norma penal por parte da Polícia Militar de Santa Catarina, redundaram na elaboração do noticiado boletim de ocorrência. 4. A realidade, entretanto, é absolutamente diversa e está sendo pormenorizadamente justificada perante as autoridades competentes em manifestação conjunta do casal que foi e voltou unido da Delegacia, retornando calma e pacificamente ao apartamento de veraneio. 5. A história irrepreensível de Otaviano Pivetta na esfera familiar depõe a seu favor como melhor e mais insuspeita testemunha, não havendo qualquer registro passado de incidentes desta natureza que justifique qualquer suspeita ou permita quaisquer pré-julgamentos. 6. A família é a maior prejudicada com a exploração excessiva de sua vida íntima e encarecidamente pede respeito e compreensão de toda a sociedade. 7. Sem possibilidade de maiores digressões em razão do sigilo imposto ao caso, a banca de defesa se limita a esclarecer em breves linhas o ocorrido, certa de seu arquivamento."

