Regional 04/08/2021 05:02 Abertas as inscrições para o Circuito Empreendedor em Colíder Estão abertas as inscrições para a 5ª edição do Circuito Empreendedor, que será realizado na Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) de Colíder, no dia 12 de agosto, das 8h às 18h. O cadastro pode ser feito no banner disponível no portal da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (www.sedec.mt.gov.br). Os interessados podem se inscrever gratuitamente. O Circuito Empreendedor é um projeto da Sedec que tem como propósito levar conhecimento e impulsionar os pequenos negócios no Estado, focando na capacitação dos futuros empreendedores, microempreendedores individuais e empresários de pequeno. Confira a programação completa do evento: 08h às 8h25: Credenciamento.

08h30 às 9h25: Abertura – Programa “Pensando Grande para os Pequenos” Oficinas matutinas: SEDEC-MT – Sala 01 09h30 às 11h – Compras Governamentais para técnicos municipais SEBRAE – MT – Sala 02 09h30 às 12h – Fazer é empreender SEDUC-MT – Sala 03 09h30 às 11h – Educação Empreendedora BANCO DO BRASIL – FCO – Sala 04 11h às 12h – Orientações sobre produtos e serviços SEDEC-TURISMO – Sala 05 09h30 às 11h – Roda de conversa INDEA-MT – Sala 06 09h30 às 11h – SUSAF SEDEC-MT – Sala 07 10h às 11h – Incentivos fiscais SICREDI – MT – Salão 10 às 12h - Mesa de atendimento e negócios, oferta de produtos, serviços e soluções financeiras CAE-SEBRAE – Salão 10 às 12h - Atendimento ao MEI DESENVOLVE MT – Salão 10 às 12h - Linhas de Crédito SEDEC-MT – Salão 10 às 12h – Cadastro de Artesãos FACMAT-Associação Comercial de Colíder – Salão 10 às 12h – Atendimento FCDL-CDL de Colíder – Salão 10 às 12h – Atendimento Almoço – 12h às 13h30 Oficinas vespertinas: SEDEC-MT – Sala 01 13h30 às 15h – Compras Governamentais para empreendedores SEBRAE – MT – Sala 02 13h30 às 16h – Fluxo de caixa e capital de giro SEDUC-MT – Sala 03 13h30 às 15h – Educação Empreendedora BANCO DO BRASIL – FCO – Sala 04 13h30 às 17h30 – Orientações sobre produtos e serviços SEMA-MT – Sala 05 13h30 às 16h – Descentralização da gestão ambiental pública e seu estágio atual JUCEMAT – Sala 06 14h às 15h – REDE SIM SEDEC-MT – Sala 07 14h às 16h – Cadeias produtivas SICREDI- MT - Salão 13h30 às 17h30 - Mesa de atendimento e negócios, oferta de produtos, serviços e soluções financeiras CAE-SEBRAE – Salão 13h30 às 17h30 - Atendimento ao MEI DESENVOLVE MT 13h30 às 17h30 - Linhas de Crédito SEDEC-MT - Salão 13h30 às 17h30 – Cadastro de Artesãos FACMAT-Associação Comercial de Colíder - Salão 13h30 às 17h30 – Atendimento FCDL-CDL de Colíder - Salão 13h30 às 17h30 – Atendimento

Voltar + Regional