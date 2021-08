Regional 04/08/2021 05:31 Rio Juruena: Barco com 5 pessoas afunda após bater em pedra; piloto desaparece Um acidente com uma embarcação que navegava poelo Rio Juruena, no município de Cotriguaçu mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros à procura de um homem que está desaparecido. Trata-se do piloto do barco que transportava cinco pessoas e e fundou afundou depois de bater contra uma pedra. Quatro ocupantes estão a salvo e sem ferimentos. De acordo com informações divulgadas pelo site da rádio Metrô FM, o barco levava quatro homens e uma mulher, todos moradores do município de Nova Bandeirantes. Após o acidente, a 14ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Juína e 7ª Companhia Independente de Polícia Militar de Alta Floresta foram acionados para auxiliar nas buscas pelo piloto desaparecido, identificado como Jorge Silva, e conhecido na região como Jorge gesseiro. Conforme as informações preliminares, Jorge pilotava o barco quando bateu contra uma pedra num trecho do Rio Juruena conhecido como “Travessão”. Em seguida, a embarcação virou. Um dos ocupantes do barco falou com a Rádio Metrô FM e relatou que todos os ocupantes a bordo caíram na água após a pancada na pedra que fez a embarcação virar e afundar. Segundo informações, outros naufrágios já foram registrados no Rio Juruena, que nessa época de seca, fica o nível de água mais baixo que o normal. Com isso, várias pedras ficam expostas e provocam acidentes com barcos que navegam pela região. O sobrevivente relata que o piloto foi ajudar a esposa que estava se afogando. Jorge a ajudou a se agarrar em galões próximos ao barco virado, mas ele não conseguiu se agarrar a nada. Cansado, afundou e desapareceu no rio.

