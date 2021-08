Regional 05/08/2021 09:54 Folha max Eletricista mata ex-mulher na frente do filho de 1 ano em MT Uma adolescente de 16 anos foi assassinada a facadas pelo ex-marido na frente do filho, de apenas 1 ano de idade. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (04), na cidade de Diamantino (180 km de Cuiabá).

De acordo com a Polícia Civil, Fabiana de Almeida da Costa, de 16 anos, foi morta com vários golpes de faca. O ex-marido, identificado apenas como Emanoel, de aproximadamente 30 anos, é apontado como o assassino da jovem. Após cometer o crime, o acusado fugiu.

O feminicídio ocorreu na casa da avó da vítima, na travessa da Saúde, bairro Pedregal. Segundo a avó, a neta foi dormir no quarto que fica anexo a casa dela quando vários gritos e barulhos de murros foram ouvidos. Quando chegou no local, a neta já estava toda ensanguentada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi chamado, mas Fabiana já estava sem vida. O homem é morador do Novo Diamantino e muito conhecido por seu trabalho de eletricista, até o momento não foi preso.

