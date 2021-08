Regional 05/08/2021 09:58 Yuri Ramires I Gazeta Digital Dupla que matou PM espancado se entrega após 10 dias de fuga Autores do espancamento que resultou na morte do soldado da Polícia Militar Roberto Rodrigues de Souza, 31, se apresentaram acompanhados de advogados na sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cuiabá na noite de quarta-feira (4). Wesdra Victor Galvão de Souza, 29 anos, e Alan Patric Schuller, 27, eram procurados desde o dia 26 de julho, data do crime. Não há informações se a dupla já foi ouvida pela equipe da DHPP, que cumpriu o mandado de prisão preventiva ontem mesmo. Agora, eles ficam à disposição da Justiça. Como noticiado pelo , na madrugada do dia 26 de julho a PM foi acionada para uma briga envolvendo homens e mulheres, mas quando chegaram ao local só encontraram a vítima caída no chão da distribuidora. A companheira do soldado contou que eles estavam voltando para Cuiabá quando pararam no local para que o soldado fazer uso do banheiro. Ela ficou no carro, mas estranhou a sua demora. Quando foi ver o que estava acontecendo, já o encontrou caído no solo. Um funcionário da loja contou que a vítima se envolveu em uma briga com um dos suspeitos ainda no banheiro. Imagens das câmeras de segurança da distribuidora mostram o momento em que Roberto, mesmo caído, leva chutes na cabeça e no abdômen. Ele é agredido por dois homens que depois do crime, fogem. Polícia chegou a prender 5 pessoas que deram auxílio na fuga dos suspeitos na zona rural da cidade de Nossa Senhora do Livramento. Eles emprestaram carros e motos para a dupla. Roberto estava na PM desde 2015 e foi sepultado na tarde do dia 26 no cemitério Recanto da Paz, em Várzea Grande. Ele deixou 3 filhos menores de idade.

