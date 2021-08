Regional 05/08/2021 10:13 www.kb2noticias.com.br Bebê está entre as vítimas fatais de acidente com ônibus na BR-070 que seguia para o Nortão Foto: Reprodução A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou há pouco que um bebê está entre os mortos no acidente com ônibus que seguia de Santa Terezinha, no Piauí com destino a uma fazenda de lavoura entre Sinop e Sorriso, no Nortão. Disse ainda que ao todo 13 passageiros (trabalhadores) dos 45, ficaram feridos. O acidente, envolvendo um ônibus de transporte coletivo rodoviário, foi esta madrugada, na BR-170, cerca de 8 quilômetros do Distrito de Paredão Grande (km-153) sentido Primavera do Leste. As vítimas mais graves foram para o pronto socorro de Barra do Garças e, outras vítimas seguiram para o hospital municipal de General Carneiro. No veículo estavam vários trabalhadores que seguiam do Nordeste para o Mato Grosso, onde trabalhariam em uma lavoura entre Sinop e Sorriso. O ônibus saiu da pista tombou. O Corpo de Bombeiros de Primavera do Leste (270 km de Cuiabá) e de Barra do Garças (509 km de Cuiabá) foram ao local. As policiais Rodoviária Federal e Militar seguem local do acidente e informaram que metade da pista foi interditada. As causas do acidente serão apuradas. Uma das hipóteses é de o motorista do ônibus ter dormido na direção, porém, essa versão passa a ser investigada. O transito segue lento no local, em ambos sentidos da rodovia (sentido Cuiabá e Goiás).

