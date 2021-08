Regional 05/08/2021 18:09 Governo avança com obras e inicia a aplicação de capa asfáltica na MT-322, em Matupá O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), avança com as obras de pavimentação da MT-322, em Matupá (684,3 km de Cuiabá), e já iniciou a fase de aplicação de capa asfáltica. Pelo menos 5,2 quilômetros da rodovia já receberam o Tratamento Superficial Duplo (TSD) e a rodovia já apresenta uma nova aparência. Ao todo, serão asfaltados 31,96 quilômetros da rodovia, no trecho que compreende o rio Braço Norte até a cidade de Matupá, na rodovia federal BR-163, região Norte de Mato Grosso. São investidos 32,8 milhões para a execução dessa obra. De acordo com o engenheiro Jorge Matos, responsável pela fiscalização, a obra segue em bom ritmo e dentro do cronograma estimado. Da dos serviços previstos, já foram executados 19,1 quilômetros de terraplanagem, 19,1 quilômetros de sub leito, 12,8 quilômetros de sub base e 6 quilômetros de base. Sinfra-MT Além da pavimentação, o Governo do Estado segue investindo na região e já executou outras obras para melhorar a infraestrutura rodoviária de Matupá. Na rodovia MT-322 foi construída a ponte sobre Rio Braço Norte II, com uma extensão de 151 metros. A ponte está localizada na divisa dos municípios de Matupá e Novo Mundo, e o investimento foi de R$ 6,4 milhões. Também foi construída, ainda na MT-322, a ponte sobre o rio Porcão, com extensão de 25,5 metros. O investimento foi de R$ 1,4 milhão. Essas obras, segundo o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, vão melhorar a infraestrutura rodoviária e incentivar a atividade agropecuária da região, que depende da MT-322 para escoar a produção em direção à BR-163, principal corredor logístico de Mato Grosso. “Com a pavimentação e as pontes que já construímos nessa rodovia, haverá o incentivo ainda maior à economia e ao desenvolvimento dessa região que está em pleno crescimento”, afirmou o secretário. Sinfra-MT

