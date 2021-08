Regional 06/08/2021 14:26 Matheus Maurício MT - Três pessoas morrem em batida entre carro e caminhão Um acidente envolvendo um carro e um caminhão matou três pessoas na MT-175, em um trecho próximo ao município de Mirassol D’Oeste (296 quilômetros de Cuiabá). A situação aconteceu no início da noite desta quinta-feira (5) e as vítimas foram identificadas por Junior Cezar Cazu de Paula Uminoto, 21 anos, Ulalio Aparecido de Oliveira, 48, e Shitiro Umimoto, 55 anos. A ocorrência foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM) que foi acionado por volta das 19h50. As informações são de que as três pessoas que vieram a óbito, estavam em um Volkswagen Gol que bateu de frente com o veículo de grande porte, na estrada que dá acesso a São José dos Quatro Marcos. Imagens divulgadas do local do incidente mostram que o carro ficou praticamente destruído. Socorristas e militares foram acionados para fazer a retirada das vítimas que ficaram presos às ferragens, já que todos que estavam dentro morreram. Ainda segundo as informações, o motorista do caminhão fugiu do local do ocorrido, visto que ele não foi achado. Os corpos foram resgatados pelo CBM através de um caminhão Munk e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização de exames de necropsia. Não foi informado, no entanto, de onde as três pessoas vinham. A Polícia Civil investiga o caso.

